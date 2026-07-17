Вторая глава меховой саги: в Сети появился тизер и постер сиквела «Мой папа — медведь»

Продолжение прошлогоднего кассового хита доберется до широких экранов уже 3 сентября. Кадр фильма «Мой папа — медведь 2» пресс-службаВ Сети появились первый трейлер и официальный постер долгожданного семейного фильма «Мой папа — медведь 2».
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