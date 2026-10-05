FT: Белоруссия отправила в США калий впервые с 2021 года

В ближайшие недели США ожидают первую с 2021 года поставку белорусских калийных удобрений, что связано с попытками Вашингтона наладить дипломатический диалог с Минском.
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