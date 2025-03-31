Иркутская фармкомпания попала в список Forbes

Группа компаний «Фармасинтез» заняла третье место в рейтинге Forbes «20 лучших фармкомпаний России» благодаря высоким показателям продаж, широкому ассортименту лекарственных препаратов и числу разрешений на клинические исследования.
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