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Царьград

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В Самаре водитель МАЗа повторно сел пьяным за руль и получил штраф в 200 тыс.

В Самаре водитель МАЗа повторно сел пьяным за руль и получил штраф в 200 тыс.

Житель Самары предстал перед судом после того, как сел за руль служебного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

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