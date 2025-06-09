В национальном мессенджере будет исключена возможность авторизации через подменный номер

Или же виртуальный Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил на заседании комитета Госдумы по информполитике, что в национальном мессенджере будет отменена возможность авторизации с использованием подменных или виртуальных номеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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