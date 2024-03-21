Собянин: Сервис «Вместе с культурой» помог организовать 25 тыс. мероприятий

Каждый день в Москве проходят тысячи разных мероприятий На своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин поделился информацией о том, что сервис «Вместе с культурой» помог москвичам провести более 25 тыс.
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