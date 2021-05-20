Фонтанка

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После статьи «Фонтанки» начальник управления соцпитания Петербурга написал заявление в полицию

Глава управления соцпитания Петербурга Алексей Барабанщиков обратился в полицию с просьбой найти неизвестных, напугавших чиновника бумажными плакатами.

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