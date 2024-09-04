Скончался отец Павла и Валерия Буре

Сердечный приступ случился во время заплыва в океане.фото: vk.com/a_beglov--> В возрасте 73 лет ушёл из жизни Владимир Буре, призёр четырёх Олимпиад в плавании, двукратный обладатель Кубка Стэнли как тренер «Нью‑Джерси Девилз», отец хоккеистов Павла и Валерия Буре.