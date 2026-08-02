Экс-игрок «Зенита» Широков решил продать дом в Подмосковье за 770 миллионов

Бронзовый призёр Евро-2008 Роман Широков продаёт дом в подмосковном посёлке «Миллениум Парк».Бывший полузащитник сборной России Роман Широков решил продать свой особняк в подмосковном посёлке «Миллениум Парк».
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