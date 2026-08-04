Юрий Золотарев

Ну что? Совершенно ясно, что бандеровскую ПАДАЛЬ необходимо просто уничтожать! ВЕЗДЕ!! НЕлюдям не место среди ЛЮДЕЙ! На любые их потуги к "перемирию" отвечать ТОЛЬКО ракетами, бомбами, БПЛА, "Солнцепёком"! Это единственный язык, который они "понимают". УБИВАТЬ подлюг, тотально! Как убивали фашистов во время ВОВ!