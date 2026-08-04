"Там же нет военных объектов. Что они творят?": Дрон спикировал прямо на пляж. Убив детей, Зеленский запросил перемирие
Автор: Фоменко Андрей
В Геленджике погибли шесть человек, трое из них – дети. БПЛА целенаправленно ударил по пляжу.
Комментарии
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Ну что? Совершенно ясно, что бандеровскую ПАДАЛЬ необходимо просто уничтожать! ВЕЗДЕ!! НЕлюдям не место среди ЛЮДЕЙ! На любые их потуги к "перемирию" отвечать ТОЛЬКО ракетами, бомбами, БПЛА, "Солнцепёком"! Это единственный язык, который они "понимают". УБИВАТЬ подлюг, тотально! Как убивали фашистов во время ВОВ!
Всю территорию не защитишь и под каждый угол ПВО не поставишь.
Зато можно достать Зеленского ракетами! И доставать всех подряд хохляцких начальников, чтоб бежали из страны!
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