Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Там же нет военных объектов. Что они творят?": Дрон спикировал прямо на пляж. Убив детей, Зеленский запросил перемирие

"Там же нет военных объектов. Что они творят?": Дрон спикировал прямо на пляж. Убив детей, Зеленский запросил перемирие

Автор: Фоменко Андрей В Геленджике погибли шесть человек, трое из них – дети. БПЛА целенаправленно ударил по пляжу.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Ну что? Совершенно ясно, что бандеровскую ПАДАЛЬ необходимо просто уничтожать! ВЕЗДЕ!! НЕлюдям не место среди ЛЮДЕЙ! На любые их потуги к &quot;перемирию&quot; отвечать ТОЛЬКО ракетами, бомбами, БПЛА, &quot;Солнцепёком&quot;! Это единственный язык, который они &quot;понимают&quot;. УБИВАТЬ подлюг, тотально! Как убивали фашистов во время ВОВ!
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1 м.
Антон Пермяков
Всю территорию не защитишь и под каждый угол ПВО не поставишь.
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1 м.
М
ММ
Зато можно достать Зеленского ракетами! И доставать всех подряд хохляцких начальников, чтоб бежали из страны!
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1 м.