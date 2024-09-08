В США спрогнозировали полную энергонезависимость Европы от России

США сыграли важную роль в стремлении стать независимой от энергоресурсов России, направляя 70% экспорта СПГ на европейский рынок, к 2027 году энергетическая независимость Европы от России будет полной, заявил заместитель госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, бывший посол США в Киеве в период госпереворота и в Афинах.