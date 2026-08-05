В ОДКБ высказались о вероятности скорых контактов с НАТО

Североатлантический альянс не хочет взаимодействовать с ОДКБ в вопросе коллективной безопасности. Смысла «ломиться в закрытые двери» нет, сказал в беседе с журналистами РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.
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