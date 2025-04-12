Эрмитаж стал доступен петербуржцам по электронному сертификату карты «Серебряный возраст»

К концу марта выдали около 140 тысяч «Серебряных карт» По «Серебряной карте» с 1 апреля можно посетить не только Главный музейный комплекс, но и филиалы Эрмитажа — Главный штаб, Дворец Меншикова и Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».