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«Лучший день в жизни»: Нападающий «Зенита» Малком рассказал о новорожденном сыне

«Лучший день в жизни»: Нападающий «Зенита» Малком рассказал о новорожденном сыне

Нападающий «Зенита» Малком опубликовал фотографию со своим новорожденным сыном. 26-летний бразильский нападающий впервые стал отцом и рассказал радостную новость своим подписчикам, опубликовав в социальных сетях фотографию, где он держит своего новорожденного сына на руках.

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