В Свердловской области автоинспекторы оказали помощь застрявшему в сугробе водителю

На 41 км федеральной трассы "Екатеринбург- Шадринск-Курган" экипаж ДПС, в составе лейтенантов полиции Андрея Близнюка и Архипа Мезеца Госавтоинспекции МО МВД России "Заречный", при объезде маршрута патрулирования, заметили легковой автомобиль с прицепом, который находился в кювете в снегу.
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