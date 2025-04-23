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Жительница Курской области рассказала подробности о ночных выжиганиях домов россиян

Жительница Курской области рассказала подробности о ночных выжиганиях домов россиян

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударами из танков уничтожали дома жителей Курской области. Подробности о ночных выжиганиях целых улиц в приграничье рассказала местная жительница Татьяна Червякова, пишет RT.

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