Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударами из танков уничтожали дома жителей Курской области. Подробности о ночных выжиганиях целых улиц в приграничье рассказала местная жительница Татьяна Червякова, пишет RT.
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