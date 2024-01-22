Эксперт: уверенность юаня на Мосбирже может понизить статистика по экономике КНР

РИАМО - 22 янв. Китайский юань чувствует себя достаточно уверенно на Московской бирже, однако пошатнуть его позиции способны неоднозначные внутренние данные по китайской экономике, сообщил РИАМО CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.