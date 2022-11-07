Военное обозрение

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В Сети появилось видео с российским солдатом, дважды отбросившим от себя сброшенные с беспилотника гранаты

В Сети появилось видео с российским солдатом, дважды отбросившим от себя сброшенные с беспилотника гранаты

Видео с российским солдатом, хладнокровно отбрасывающим сброшенные на него с беспилотника гранаты, появилось на российских интернет-ресурсах.

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