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Сенаторы из США предложили ввести санкции лично против Путина

Сенаторы из США предложили ввести санкции лично против Путина

Американцы готовят военное решение проблемы Донбасса. И заранее нагнетают страху "не суйтесь в Украину помогать, а то ай-ай-ай" Группа из 25 членов сената США от Демократической партии представила законопроект о новых санкциях против России и Влад.

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