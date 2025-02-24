Атака на КТК: Зеленский психанул на Трампа и ударил по американской нефти, а заодно и по Токаеву

Бюджет Казахстана потерял миллиарды долларов от атаки ВСУ, но Астана лишь пальчиком погрозила Киеву Андрей Захарченко Каспийский трубопроводный концорциум (Фото: Иван Журавлев/ТАСС) Материал комментируют: Алексей Анпилогов Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров 18 февраля предложил иностранным акционерам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) самим заняться восстановлением пострадавшей в результате налета беспилотников ВСУ нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае.
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