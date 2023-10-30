Певица Вика Цыганова обвинили Олега Газманова в лицемерии

Супруги Вика и Вадим Цыгановы открыто раскритиковали многих артистов отечественной эстрады.Артисты Вика и Вадим Цыгановы заявили о том, что регулярно выступают в зоне СВО и даже продали дом, чтобы перечислить деньги на нужды армии.
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