Певица Вика Цыганова обвинили Олега Газманова в лицемерии

Супруги Вика и Вадим Цыгановы открыто раскритиковали многих артистов отечественной эстрады.Артисты Вика и Вадим Цыгановы заявили о том, что регулярно выступают в зоне СВО и даже продали дом, чтобы перечислить деньги на нужды армии.