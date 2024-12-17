Трижды золотой язык Украинской ССР, ведущий оператор синей плашки, срочносборщица-ударница Татьяна Монтян выдала на гора очередной обличающий текст.
Нас будут убеждать, что за Россию на Украине большинство. Используя при этом нехитрые фокусы, делая из своих посылок ложные выводы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Gennady Sokolovsky
Похоже, твой родственник и тёзка - Педалик Киевский. Ты бы хоть поинтересовался - сколько СЕМЕЙ на иждивении - ДА, ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ - лично у Маргариты Симоньян. Не в курсе?????????????????????????????????????????? Пасть тогда не открывай, и без тебя изрядно ВОНЯЕТ.
Ответить
2 час.
Игорь Кузнецов
Русофилов в той части Украины, которая управляется киевским режимом укробандеровцев практически нет. Если были бы, смогли перейти на "непокорные" территории и воевать на стороне России ещё в 2014 году. Симонян сказала что "ждуны" не будут активно бороться с режимом, "партизанить" и т.п. Значит нам нужно ограничится выполнением задач СВО, для этого не обязательно "освобождать" всю Украину. В любом случае для Западной Украины мы будем "оккупантами". 9 лет назад: "Кто стоит за Татьяной Монтян? Почему она ничего не боится?". Ведь куда более умеренный Олесь Бузина был убит. А журналиста Руслана Коцабу посадили всего лишь за призывы к срыву мобилизации.
Ответить
2 час.
Катерина
Плюс Вам!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии