Нас будут убеждать, что за Россию на Украине большинство. Используя при этом нехитрые фокусы, делая из своих посылок ложные выводы

Похоже, твой родственник и тёзка - Педалик Киевский. Ты бы хоть поинтересовался - сколько СЕМЕЙ на иждивении - ДА, ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ - лично у Маргариты Симоньян. Не в курсе?????????????????????????????????????????? Пасть тогда не открывай, и без тебя изрядно ВОНЯЕТ.

Игорь Кузнецов

Русофилов в той части Украины, которая управляется киевским режимом укробандеровцев практически нет. Если были бы, смогли перейти на "непокорные" территории и воевать на стороне России ещё в 2014 году. Симонян сказала что "ждуны" не будут активно бороться с режимом, "партизанить" и т.п. Значит нам нужно ограничится выполнением задач СВО, для этого не обязательно "освобождать" всю Украину. В любом случае для Западной Украины мы будем "оккупантами". 9 лет назад: "Кто стоит за Татьяной Монтян? Почему она ничего не боится?". Ведь куда более умеренный Олесь Бузина был убит. А журналиста Руслана Коцабу посадили всего лишь за призывы к срыву мобилизации.