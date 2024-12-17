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Свежие комментарии

  • N N
    Их проно здесь, таких! Поэтому даже не берутся контролирующие органы перепроверять "честных" мигрантов. Поскольку ОБА...Жена киргиза расс...
  • Игорь Максаков
    Гнать всех наХ из России не разбирая кто там среди них киргиз или узбек, уже здесь не дают спокойно жить, то сто пять...Жена киргиза расс...
  • N N
    Да их полностью здесь, таких халиловых! Они до сих пор живут в Советском Союзе!Жена киргиза расс...

Нас будут убеждать, что за Россию на Украине большинство. Используя при этом нехитрые фокусы, делая из своих посылок ложные выводы

Нас будут убеждать, что за Россию на Украине большинство. Используя при этом нехитрые фокусы, делая из своих посылок ложные выводы

Трижды золотой язык Украинской ССР, ведущий оператор синей плашки, срочносборщица-ударница Татьяна Монтян выдала на гора очередной обличающий текст.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Похоже, твой родственник и тёзка - Педалик Киевский. Ты бы хоть поинтересовался - сколько СЕМЕЙ на иждивении - ДА, ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ - лично у Маргариты Симоньян. Не в курсе?????????????????????????????????????????? Пасть тогда не открывай, и без тебя изрядно ВОНЯЕТ.
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2 час.
Игорь Кузнецов
Русофилов в той части Украины, которая управляется киевским режимом укробандеровцев практически нет. Если были бы, смогли перейти на &quot;непокорные&quot; территории и воевать на стороне России ещё в 2014 году. Симонян сказала что &quot;ждуны&quot; не будут активно бороться с режимом, &quot;партизанить&quot; и т.п. Значит нам нужно ограничится выполнением задач СВО, для этого не обязательно &quot;освобождать&quot; всю Украину. В любом случае для Западной Украины мы будем &quot;оккупантами&quot;. 9 лет назад:  &quot;Кто стоит за Татьяной Монтян? Почему она ничего не боится?&quot;. Ведь куда более умеренный Олесь Бузина был убит. А журналиста Руслана Коцабу посадили всего лишь за призывы к срыву мобилизации.
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2 час.
Катерина
Плюс  Вам!
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1 час.

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