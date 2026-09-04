Е1.RU: обвиняемого в убийстве бизнесменов нашли мертвым в СИЗО Екатеринбурга

В Екатеринбурге 62-летнего обвиняемого в убийстве бизнесменов в 90-е обнаружили мертвым в СИЗО. Об этом со ссылкой на адвоката Алексея Кузнецова, представляющего интересы второго фигуранта дела, сообщает Е1.