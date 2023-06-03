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Глава Киргизии Жапаров: Евросоюз является надежным партнером республики

Глава Киргизии Жапаров: Евросоюз является надежным партнером республики

pxhere.com Евросоюз в действительности представляет собой надежного партнера Киргизии. Такое заявление сделал президент республики Садыр Жапаров.

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