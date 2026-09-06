Дочь Келлога Моббс: США могут разрешить Украине применять Starlink над Россией

Дочь бывшего спецпосланника президента США Кита Келлога Меган Моббс призвала Вашингтон разрешить Украине использовать систему спутниковой связи Starlink для ударов по России.
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