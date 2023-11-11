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Bloomberg: откладывая выборы, Зеленский укрепляет демократию

Bloomberg: откладывая выборы, Зеленский укрепляет демократию

Становится очевидным, что дни президента Владимира Зеленского сочтены. Речь, вероятно, не идет о днях или часах, или, тем более устранении, но как политик и публичная личность он обречен на забвение, поскольку его миссия приближается к концу и он становится неудобным напоминанием об интригах Запада против России.

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