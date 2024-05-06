Больница Ноябрьска пообещала заместителю главного врача 200 тысяч рублей в месяц

В Ноябрьской горбольнице вакантно место заместителя главного врача. Специалисту, который будет курировать вопросы строительства и жизнедеятельности, готовы платить 200 тысяч рублей в месяц, следует из объявления, опубликованного на сайте «Работа России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии