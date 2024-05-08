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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Правда ли, что на Алтае на майских праздниках будут штрафовать тех, кто жарит шашлыки

Правда ли, что на Алтае на майских праздниках будут штрафовать тех, кто жарит шашлыки

Сотрудники МЧС будут проводить рейды, в том числе, с помощью беспилотников У жителей Алтайского края 9 мая, как и у всех россиян, стартуют четырех дневные выходные и многие в эти даты планируют поездки на дачу или просто на природу, чтобы пожарить шашлыки.

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