Правда ли, что на Алтае на майских праздниках будут штрафовать тех, кто жарит шашлыки

Сотрудники МЧС будут проводить рейды, в том числе, с помощью беспилотников У жителей Алтайского края 9 мая, как и у всех россиян, стартуют четырех дневные выходные и многие в эти даты планируют поездки на дачу или просто на природу, чтобы пожарить шашлыки.