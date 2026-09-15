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В Орле закрыли Юбилейный мост в Детском парке

В Орле закрыли Юбилейный мост в Детском парке

С сегодняшнего числа Юбилейный мост в Детском парке Орла недоступен для пешеходов. Подрядчик приступает к капитальному ремонту переправы, о чём сообщил во время прямого эфира 14 сентября губернатор Клычков.

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