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В Хабаровском крае начались онлайн-консультации для пациентов

В Хабаровском крае начались онлайн-консультации для пациентов

Из-за увеличения роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в поликлиниках соласно поручению оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией внедрена практика водеоконсультаций.

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