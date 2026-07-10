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Манзамби пропустит матч с Аргентиной в 1/4 финала ЧМ. У лучшего бомбардира Швейцарии 3 гола в 4 играх на турнире

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин подтвердил, что полузащитник Йоан Манзамби не сможет принять участие в матче с Аргентиной в четвертьфинале чемпионата мира.

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