Россия стала лидером по туристическому потоку в Шри-Ланку в феврале

ВА

Виктор Александров

А «Дорогие Россияне» в курсе, что Россия проводит спецоперацию на Украине? Не захотели помочь России своими избытками пиастров, поехали в Шри-Ланку пузо греть! А кто-то за них теряет своё здоровье, и жизни отдаёт! В ответ на это меня однажды спросили: – что, мне теперь не ездить в Турцию? – Да, не ездить в Турцию! Сначала нужно думать о Родине, и потратить избыточные пиастры на СВО, если нет возможности принять непосредственное участие. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.