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Россия стала лидером по туристическому потоку в Шри-Ланку в феврале

Россия стала лидером по туристическому потоку в Шри-Ланку в феврале

Россия стала лидером по туристическом потоку в Шри-Ланку в феврале. Об этом говорится в месячном отчете Управления по развитию туризма (SLTDA).

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Комментарии
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ВА
Виктор Александров
А «Дорогие Россияне» в курсе, что Россия проводит спецоперацию на Украине? Не захотели помочь России своими избытками пиастров, поехали в Шри-Ланку пузо греть! А кто-то за них теряет своё здоровье, и жизни отдаёт! В ответ на это меня однажды спросили: – что, мне теперь не ездить в Турцию? – Да, не ездить в Турцию! Сначала нужно думать о Родине, и потратить избыточные пиастры на СВО, если нет возможности принять непосредственное участие. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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