Горожане в рамках акции «Петербург зеленый» высадили 440 деревьев и 1700 кустарников

Акция завершится сегодня в Московском парке Победы В Северной столице в ходе ежегодной акции «Петербург зеленый», горожане вместе со специалистами садово-паркого хозяйства высадили 440 деревьев и 1700 кустарников в 26 парках, скверах и бульварах.