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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бьорндален о Тандревольд: «Не верю, что она сейчас завершит карьеру, это просто чушь. Ей нужно сосредоточиться на себе и тренироваться»

Ранее четырехкратная чемпионка мира норвежка Ингрид Тандревольд призналась, что у нее не хватает мотивации готовиться к следующему сезону: «Я проделала так много работы в прошлом году, но получила очень мало отдачи».

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