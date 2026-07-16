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ГТРК Татарстан

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Группа «Волга-Волга» станет хедлайнером фестиваля «Рок-берега» в Чистополе

Музыкальный фестиваль «Рок-берега» пройдет в Чистополе. Он соберет рок-артистов со всей страны. Какие новшества готовят для поклонников фестиваля в этом году? — Арина Тыринова узнала у хедлайнеров концерта — группы Волга-Волга.

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