Группа «Волга-Волга» станет хедлайнером фестиваля «Рок-берега» в Чистополе

Музыкальный фестиваль «Рок-берега» пройдет в Чистополе. Он соберет рок-артистов со всей страны. Какие новшества готовят для поклонников фестиваля в этом году? — Арина Тыринова узнала у хедлайнеров концерта — группы Волга-Волга.
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