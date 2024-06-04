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Калужские новости

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Три дома на улице Суворова в Калуге останутся без электричества

Три дома на улице Суворова в Калуге останутся без электричества

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, отключение электроэнергии запланировано 5 июня с 9 утра до 15:00 в домах на улице СувороваВ Единой дежурно-диспетчерской службе предупредили о плановом отключении электричества на одной из улиц Калуги 5 июня.

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