В Шардже создали локальный бренд премиального шоколада

Шоколад Qand произведен из органических продуктов местного происхождения и доступен в двух вкусах. Qand специализируется на конфетах и шоколаде из органических ингредиентов класса люкс, произведенных компанией Ektifa, предприятием сельского хозяйства и животноводства Шарджи (Sharjah Agriculture and Livestock Production).