Глава Минобороны Китая провел встречу в Пекине с главнокомандующим ВМФ РФ

Руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) рассчитывает на частые обмены с Военно-морским флотом (ВМФ) России, заявил 3 июля глава Минобороны КНР Ли Шанфу во время переговоров с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым.
Руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) рассчитывает на частые обмены с Военно-морским флотом (ВМФ) России, заявил 3 июля глава Минобороны КНР Ли Шанфу во время переговоров с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым.
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