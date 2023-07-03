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Глава Минобороны Китая провел встречу в Пекине с главнокомандующим ВМФ РФ

Глава Минобороны Китая провел встречу в Пекине с главнокомандующим ВМФ РФ

Руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) рассчитывает на частые обмены с Военно-морским флотом (ВМФ) России, заявил 3 июля глава Минобороны КНР Ли Шанфу во время переговоров с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым.

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