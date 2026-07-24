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Царьград

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Селезнев раскрыл, кто может взять больничный по уходу за ребенком и как оплатят

Селезнев раскрыл, кто может взять больничный по уходу за ребенком и как оплатят

Депутат Госдумы Селезнем разъяснил, сколько оплачиваемых дней больничного по уходу за ребенком положено в 2026 году и кто его может взять.

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