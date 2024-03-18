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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Наполи» об 1:1 с «Интером»: «Я доволен. Мы показали отличную игру, позволив им доминировать лишь 10 минут» 

«Мы гордимся игрой, позволив «Интеру» доминировать лишь 10 минут, и это здорово. Нам все еще далеко от «Интера», но мы встречались с соперником, выигравшим в Серии А десять матчей подряд, и показали отличную игру.

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