Бадоса вернется в топ-10

Она гарантировала себе это за счет выхода в полуфинал. Бадоса будет девятой, если проиграет в 1/2, седьмой или восьмой – если выйдет в финал (в зависимости от соперницы), и точно седьмой – если возьмет титул.
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