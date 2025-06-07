обувная отрасль умирает , живет только спецуха и военка - они скупают оборудование и мощности за копейки .
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обувная отрасль умирает , живет только спецуха и военка - они скупают оборудование и мощности за копейки .
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