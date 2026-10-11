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Смартфоны Samsung Galaxy S27 могут оказаться на 200-300 долларов дороже моделей линейки Galaxy S26

Смартфоны Samsung Galaxy S27 могут оказаться на 200-300 долларов дороже моделей линейки Galaxy S26

Аппараты линейки Galaxy S26 с первого октября уже подорожали в Южной Корее, а линейка Galaxy S27 может оказаться еще дороже Samsung рассматривает возможность повышения цен на флагманские смартфоны Galaxy S27, выход которых ожидается в начале 2027 года.

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