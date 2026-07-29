Покушение на бизнесмена-производителя БПЛА Андрея Черезова: что известно

Неизвестный несколько раз выстрелил в предпринимателя. Тот с ранением был доставлен в больницу.В Туле неизвестный несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в бизнесмена в подъезде многоквартирного дома на улице Михеева.
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