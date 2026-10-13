Поляки против памятников героям

Максим Кустов Историческую правду они провокацией считают Посол России в Польше Георгий Михно рассказал о том, как польские власти борются с памятью о подвиге советских воинов, освободивших их страну от гитлеровской оккупации.
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