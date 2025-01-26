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  • Анна Егорова
    Откуда Шойгу вещал? Правда, что из-за решетки? Был ролик на ют, что его уже арестовали за разворованные триллионы!Шойгу нарушил дол...
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Шойгу нарушил долгое молчание. И в первом же заявлении назвал реальную угрозу России

Шойгу нарушил долгое молчание. И в первом же заявлении назвал реальную угрозу России

Царьград Коллаж Царьграда Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу долго не делал каких-либо заявлений, но тут наконец прервал своё затяжное молчание.

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Комментарии
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Boris Borisov
Ну, взвизгнул ты, словесно взбзднул  , обосрал за правду -это понятно... .Но по сущесву вопроса , что сказать можешь ? В чём моя неправда !? Обоснуй  ,-  или ты чмошник , игорь petroff.
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48 мин.
Boris Borisov
Я никого не обвинил .Я напомнил о воровстве в армии о чём все знают . Не знал только Шойгу.и , следуя Вашему совету , спрошу : дорогой гарант, главнокомандующий , когда вы вместе с Шойгу в тайге  отдыхать изволили , он не поднимал вопрос о воровстве в армии ;куда деваются миллиарды ? Или тоже  не знали ?  /// Странник. , я спросил . Спросите и Вы.
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36 мин.
АЕ
Анна Егорова
Откуда Шойгу вещал? Правда, что из-за решетки? Был ролик на ют, что его уже арестовали за разворованные триллионы!
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29 сек.

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