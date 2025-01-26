Шойгу нарушил долгое молчание. И в первом же заявлении назвал реальную угрозу России

Ну, взвизгнул ты, словесно взбзднул , обосрал за правду -это понятно... .Но по сущесву вопроса , что сказать можешь ? В чём моя неправда !? Обоснуй ,- или ты чмошник , игорь petroff.

Boris Borisov

Я никого не обвинил .Я напомнил о воровстве в армии о чём все знают . Не знал только Шойгу.и , следуя Вашему совету , спрошу : дорогой гарант, главнокомандующий , когда вы вместе с Шойгу в тайге отдыхать изволили , он не поднимал вопрос о воровстве в армии ;куда деваются миллиарды ? Или тоже не знали ? /// Странник. , я спросил . Спросите и Вы.