Фарш для котлет я готовила смешанный — свинина с говядиной в равных частях. Крутила сама на старой мясорубке, которую ещё с прошлых времён берегла.
Высказав всё, что было на душе, она покинула праздник дочери
Комментарии
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Элеонора Коган
Ольга - скотина. зажралась. Вера правильно поступила, что пришла с Михаилом и потом высказала ей всё.
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1 м.
Traveller
Тётеньки, вы на полном серьёзе обсуждаете эти истории? 😂 Ну клепает их обиженная жизнью (судьбой, близкими... Ненужное зачеркнуть) женщина в возрасте от 40 до 70 лет с помощью несложной программки. Благо, что сейчас на таких набивают руку студенты ВУЗов. А у "афтыря" не всегда хватает образования и логики, чтобы перепроверить "машинный перевод". Бросьте вы! Читайте, "сопереживайте", ставьте себя на место героинь (заетили, что не героев, а героинь!)... Но без суръёзу, без няхго проклятува! 🤣
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1 м.
ВераВерная
Мы вам мешаем? Или вы и правда нас за дурочек держите? Кто тут пишет, кто руку набивает, и так понятно. Какой серьёз? Эти сказки просматриваем для перезагрузки, зашли, посмеялись, оставили комменты, и дальше - к делам нашим скорбным)))
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1 м.
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