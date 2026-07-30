Высказав всё, что было на душе, она покинула праздник дочери

Traveller

Тётеньки, вы на полном серьёзе обсуждаете эти истории? 😂 Ну клепает их обиженная жизнью (судьбой, близкими... Ненужное зачеркнуть) женщина в возрасте от 40 до 70 лет с помощью несложной программки. Благо, что сейчас на таких набивают руку студенты ВУЗов. А у "афтыря" не всегда хватает образования и логики, чтобы перепроверить "машинный перевод". Бросьте вы! Читайте, "сопереживайте", ставьте себя на место героинь (заетили, что не героев, а героинь!)... Но без суръёзу, без няхго проклятува! 🤣