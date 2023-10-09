В Закавказье сформирован антироссийский плацдарм

Айнур Курманов. Турция продолжит политику, направленную на вытеснения России из Закавказья. Такой прогноз в интервью «ПолитНавигатору» дает известный грузинский политолог, директор «Центра Исламских исследований Кавказа» Шота Апхаидзе, прокомментировавший развитие событий в регионе после ликвидации Нагорно-Карабахской республики.