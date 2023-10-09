БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Закавказье сформирован антироссийский плацдарм

В Закавказье сформирован антироссийский плацдарм

Айнур Курманов.   Турция продолжит политику, направленную на вытеснения России из Закавказья. Такой прогноз в интервью «ПолитНавигатору» дает известный грузинский политолог, директор «Центра Исламских исследований Кавказа» Шота Апхаидзе,  прокомментировавший развитие событий в регионе после ликвидации Нагорно-Карабахской республики.

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