Дарил цветы и приставал к женщинам: в Москве арестовали петербуржца по фамилии Маяковский

Останкинский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста жителю Санкт-Петербурга Артемию Маяковскому, которого признали виновным в мелком хулиганстве с неповиновением законным требованиям сотрудников полиции.
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