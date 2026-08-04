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Спецпосланник Трампа Дзамполли: «Инфантино бросил вызов глобальной футбольной экономике, в которой власть, деньги и возможности сосредоточены в руках небольшого числа богатых институтов»

Специальный представитель президента США по вопросам глобального партнерства Паоло Дзамполли считает, что президента ФИФА Джанни Инфантино критикуют не по делу.

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